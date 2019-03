Milan, le 10 tappe per riconquistare la Champions

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il primo allenamento dopo la brutta sconfitta nel derby è servito a Gattuso per guardare nuovamente i suoi ragazzi negli occhi e capire se ci fosse ancora la voglia di lottare. Il Milan è uscito malconcio dalla serata che doveva portare alla svolta, perché tutti a Milanello sognavano una notte da leoni con la vittoria sull’Inter e il +4 in classifica. Invece la stracittadina è andata diversamente e ora Gattuso si aspetta una reazione immediata dai giocatori, a cominciare dalla prossima partita con la Samp.

Le tappe per raggiungere la tanto agognata qualificazione in Champions sono dieci: 4 partite in casa e 6 fuori casa, con il Milan che dovrà puntare almeno a 19-20 punti per toccare quota 70 punti in classifica, che solitamente vuol dire Champions. Ecco perché in questa corsa ad ostacoli sarà importantissimo vincere in casa della Samp quando invece Roma e Lazio affronteranno Napoli e Inter, per un turno che sulla carta dovrebbe preannunciarsi favorevole ai rossoneri.

Poi il Milan dovrà vedersela con la nuova Udinese di Tudor a San Siro, e in seguito affrontare la Juventus allo Stadium a pochi giorni dalla sfida d’andata dei quarti di finale di Champions che i bianconeri giocheranno con l’Ajax. Sul cammino poi ci sarà l’incontro delicatissimo con la Lazio a San Siro, con il match d’andata che si era chiuso con un pareggio. Gattuso dovrà stare attento anche al discorso degli scontri diretti (con la Roma ad esempio è in vantaggio in virtù di un pareggio e una vittoria). A Pasqua invece i rossoneri saranno di scena in casa del Parma.

Nelle ultime cinque partite ci sono incontri difficili come la trasferta a Torino contro i granata che potrebbero essere ancora in lotta per l’Europa, così come la Fiorentina in Toscana. Mentre in zona salvezza il Milan giocherà contro Spal, Frosinone e Bologna, che alla fine della stagione potrebbero avere più chiaro il quadro riguardante la zona retrocessione. Un cammino per nulla facile, ma anche il calendario di Inter, Roma e Lazio non è semplice, e d’ora in poi per i rossoneri sarà una battaglia di nervi a distanza con le altre tre formazioni in lotta per i posti Champions.