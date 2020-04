Milan, le cessioni di Paquetà e Kessie per rinnovare il contratto di Donnarumma

vedi letture

Secondo quanto riportato da Tuttosport le cessioni in ponte di Lucas Paquetà e di Franck Kessie in casa Milan, potrebbero permettere alla società di tentare la via del rinnovo di contratto di Gigio Donnarumma, in scadenza nel giugno del 2021. I milioni recuperati da questi addii, permetterebbero ai rossoneri di proporre un accordo sulla base delle stesse cifre attuali, ma resta lo scoglio legato alla volontà di Elliott. Il proprietario milanista ha chiesto ai dirigenti di tagliare il monte ingaggi, abbassando il tetto salariale e questo cozzerebbe con l'ipotesi di rinnovo per il portiere che attualmente guadagna quasi 5 milioni lordi in più del secondo più pagato della rosa, ovvero capitan Romagnoli.