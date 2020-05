Milan, le voci su Rangnick non disturbano Pioli: è concentrato sulla ripresa degli allenamenti

vedi letture

È un precario, Stefano Pioli, un po’ come tutti gli allenatori. Fa parte del mestiere. L’attuale tecnico del Milan sa bene che nei prossimi mesi potrebbe cambiare tutto... di nuovo. Ma vuole chiudere in bellezza la stagione, senza pensare a quello che sarà o potrà essere. Con l’arrivo di Rangnick cambierebbe l’intera area tecnica, ma questo è un discorso che, almeno per il momento, non tocca minimamente Pioli, il quale - come riporta La Gazzetta dello Sport - è tornato a Milanello felice di allenare. Il suo primo - e al momento unico - desiderio è chiudere la stagione, portare il Milan in una buona posizione di classifica e vedere i giocatori che tornano ad allenarsi