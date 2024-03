Milan, Leao: "Vogliamo provare a vincere l'Europa League. È il nostro momento"

Rafael Leao, attaccante del Milan che contro lo Slavia Praga è stato decisivo con un gol e un assist, è intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali, commentando proprio la sua rete: "Sì, è stata bella, è una giocata che provo sempre in allenamento e sono riuscito a segnare, sono felice del passaggio del turno e della bella vittoria della mia squadra".

Il vostro obiettivo adesso è andare il più lontano possibile?

"Vogliamo spingere sull'Europa League e provare a vincerla, per noi e i nostri tifosi. L'uscita dalla Champions League non ci ha fatto piacere, sappiamo che è il nostro momento e siamo tutti carichi per continuare questo viaggio in Europa, adesso pensiamo al Verona".

I tifosi del Milan sono stati meravigliosi anche a Praga. Vuole mandare loro un messaggio?

"Lo dico sempre, loro sono la nostra forza e anche stasera ci sono stati vicini. È bello avere dei tifosi così, giochiamo anche e soprattutto per loro e per il sostegno che sempre ci danno".

Di seguito il tabellino:

Slavia Praga (4-2-3-1): Stanek; Vlcek (1' st Tomic), Ogbu, Zima, Zmrzly; Holes, Dorley; Doudera (37' st Schranz), Provod (37' st Jurasek), Wallem (25' st Zafeiris); Chytil (14' st Jurecka). A disp.: Mandous, Sirotnik, Tijani, Van Buren, Sevcik, Konecny, Pech. All.: Trpisovsky

Milan (4-2-3-1): Maignan (21' Sportiello); Calabria (1' st Kalulu), Gabbia, Tomori (1' st Thiaw), Theo Hernandez; Adli, Musah; Pulisic (18' st Chukwueze), Loftus-Cheek (31' st Reijnders), Leao; Giroud. A disp.: Nava, Bennacer, Jovic, Okafor, Kjaer, Terracciano. All.: Pioli

Marcatori: 34' Pulisic (M), 36' Loftus-Cheek (M), 45'+6' Leao (M), 39' st Jurasek (S)