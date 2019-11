Milan, Lucci e Suso decidono di separarsi

La cronaca di oggi racconta che Alessandro Lucci e Jesús Joaquín Fernández Sáenz de la Torre, al secolo Suso, hanno deciso di dirsi addio. L'agente e l'esterno spagnolo del Milan hanno infatti deciso consensualmente di terminare il rapporto, dopo due anni di reciproche soddisfazioni. Quelle del procuratore arrivano anche dagli Stati Uniti, ovvero dalla prestigiosissima rivista Forbes. Una classifica come motivo d'orgoglio e punto di ripartenza. Perché ogni medaglia è un nuovo inizio e per questo Lucci si prepara a un altro gennaio importante. Forbes ha inserito lui e la sua agenzia come ventiseiesima più importante e rilevante del mondo a livello sportivo e al quinto posto per il calcio. All'orgoglio e alla soddisfazione per un traguardo importante si sostituisce però subito il mercato. Gennaio, l'inverno, quando si ripara, si sceglie, magari si rinnova, si scelgono talenti o si dà nuova storia a campioni che ne hanno bisogno. Non Suso. Ma una lunga lista di nomi di prestigio, da Florenzi a Cuadrado, da Perin a Vecino in poi.