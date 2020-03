Milan, Maldini e Massara presto a colloquio con Gazidis. In ballo c'è la riconferma

Non sembra esserci solo un appuntamento con Zlatan Ibrahimovic sull’agenda di Ivan Gadizis per i prossimi giorni. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport l’ad del Milan incontrerà sia Paolo Maldini che Frederic Massara per chiedere le rispettive intenzioni dopo il licenziamento di Zvonimir Boban. Da parte del club “nessuna preclusione o pregiudizio sulle loro permanenze” scrive il quotidiano oggi in edicola.