Milan, Maldini: "Stare in ufficio non è mai stato l’obiettivo della mia vita"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Paolo Maldini, dirigente del Milan, è stato intervistato da Rolling Stone. Queste le sue parole, a partire dalla stagione appena conclusa: "Questi nove anni di pausa me li hanno fatti pagare tutti (ride). Sarà che io so affrontare il lavoro – e ne ho fatti solo due nella mia vita, prima il calciatore e ora il dirigente – solo così, ma devo dire che ho trovato questa esperienza molto impegnativa. Decisamente di più rispetto alla carriera da atleta. Quando giocavo, finiti gli allenamenti avevo tempo per stare con la mia famiglia. Il dirigente, invece, non stacca mai con la testa. E il telefono suona in ogni momento".

Com'è il lavoro da dirigente?

"Diciamo che stare in ufficio non è mai stato l’obiettivo della mia vita. Tornare a Milanello e partecipare alla vita della squadra, invece, è stato molto bello".