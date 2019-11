Milan-Napoli, che accoglienza per Ancelotti: cori e applausi a San Siro

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Carlo Ancelotti non è uno qualsiasi, per San Siro in versione rossonera. È l'avversario di giornata, ma è anche l'allenatore che alla guida del Milan ha scritto pagine tra le più gloriose della storia recente del Diavolo. Così l'accoglienza di oggi è stata di quelle speciali: applausi alla lettura delle formazioni e un coro speciale (col tecnico che ha alzato il braccio, visibilmente commosso, in segno di saluto ai suoi vecchi tifosi), pochi secondi prima del fischio d'inizio dell'incontro tra Milan e Napoli, iniziato da pochi minuti.