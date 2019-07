© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nessuna offerta per Suso. Nonostante le ripetute visite di Alessandro Lucci a Casa Milan, lo spagnolo non dovrebbe muoversi perché non ci sono club disposti a pagare i 38 milioni della clausola rescissoria. Una cifra che al Milan farebbe comodo, perché finirebbe tutta in plusvalenza e spegnerebbe definitivamente le voci di un addio di Donnarumma.

Stima del mister - Giampaolo ha comunque espresso apprezzamenti per l'esterno spagnolo: le sue caratteristiche non sono ideali per il 4-3-1-2, ma la bravura nell'uno contro uno potrebbe permettergli di ritagliarsi un posto da trequartista o seconda punta. Il Milan, comunque, resta in attesa di offerte interessanti e anche uno scambio potrebbe andar bene.