Milan, novità Gaston Pereiro: il PSV chiede 15 milioni

Il Milan ha messo nel mirino Gaston Pereiro, trequartista e ala del PSV Eindhoven, già nel mirino del Watford. Come spiega La Gazzetta dello Sport per l'uruguagio c'è una richiesta di 15 milioni, ma è un prezzo trattabile. Ha un contratto in scadenza a giugno del 2020 ed è arrivato quattro anni fa in Olanda per 7 milioni.