© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'addio di Jesus Suso, quasi ufficiale, potrebbe aprire la pista Florentino del Benfica. A riportarlo è Il Corriere dello Sport che spiega come il centrocampista portoghese sia un obiettivo concreto del Milan. Però il club lusitano avrebbe deciso di trattenere il giocatore e non lasciarlo libero per una nuova esperienza. Trattativa dunque in salita.