Milan, obiettivo Rakitic per il centrocampo. Ma servirà uno sforzo sull'ingaggio

Secondo quanto riferito da El Mundo Deportivo, in estate il Milan farà un nuovo tentativo per Ivan Rakitic, in uscita dal Barcellona. Atletico Madrid e Siviglia sono le altre squadre interessate al croato, che guadagna però addirittura otto milioni di euro. Perché il numero 4 blaugrana possa arrivare servirà quindi un sacrificio da parte sua: con un contratto pluriennale il Milan potrebbe arrivare a concedere l'anno residuo di stipendio che dovrebbe percepire in Catalogna.