Milan, per il centrocampo torna di moda Badelj

© foto di Federico Gaetano

Milan Badelj torna d'attualità per ... il Milan. Secondo quanto riferito da Il Messaggero, il club rossonero starebbe pensando di nuovo al centrocampista croato, già cercato in estate e poi finito alla Lazio. In biancoceleste Badelj non ha trovato grande spazio, ora sarebbe un ritorno di fiamma per il Milan che cerca un'alternativa all'infortunato Lucas Biglia, pronto a tornare in campo a fine mese.