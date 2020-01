Milan, Piatek al Tottenham in stand-by. Se parte, piace Scamacca

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nome nuovo per l'attacco del Milan, se dovesse partire Krzysztof Piatek. Al momento, scrive Tuttosport, la cessione del polacco al Tottenham è in stand-by, perché la formula proposta dagli inglesi (prestito con diritto di riscatto) non convince il Milan e perché il giocatore ha delcinato tutte le offerte ricevute. Se la situazione dovesse cambiare (probabile, su Piatek ci sono anche Aston Villa, West Ham e Bayer Leverkusen), i rossoneri sarebbero però pronti a virare su Gianluca Scamacca: di proprietà del Sassuolo, all'Ascoli è già andato in doppia cifra in questa stagione, piace a Roma e Benfica.