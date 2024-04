Milan, Pioli: "Discreta partita, ma non ottima. Affrontiamo il ritorno con fiducia e qualità"

Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato ai microfoni della Rai dopo il match di Europa League contro la Roma perso per 0-1.

Che cosa non ha funzionato stasera?

"Abbiamo fatto una discreta partita, ma non un'ottima partita a livello tecnico e di lucidità. Abbiamo sbagliato qualche scelta difensiva, così come nell'area avversaria non riuscendo ad ottenere quantomeno un pareggio".

La mossa di El Shaarawy a destra vi ha sorpreso?

"La Roma ha difenso come sempre, avevamo parità numerica. In alcune situazioni siamo stati bravi noi, in altre loro. Il gol ci ha fatto perdere lucidità, ma il secondo tempo mi è piaciuto e ci è mancato il gol per risolvere queste partite difficili".

Si riparte dal Milan visto nel finale?

"Miglioriamo certe situazioni e cerchiamo di alzare il livello della prestazione. Ci sono ancora 90 minuti, per dare il massimo e passare il turno".

Sui fischi sul cambio di Leao?

"Ho fatto i cambi per avere più energia sugli esterni e per avere più spunto in area di rigore".

Che Milan vuole vedere?

"Il migliore possibile, giocandosi la partita con fiducia e qualità per battere un avversario forte come la Roma".