Milan, Pioli: "Leao è una prima punta. A Piatek ho detto di avere fiducia"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Uno dei primi dubbi da affrontare da parte di Stefano Pioli dopo il suo arrivo al Milan è quello legato all'attacco, con Piatek che deve ritrovarsi e Leao che scalpita: "Ho detto a Piatek di avere grande fiducia. Se siamo al Milan significa che abbiamo dei valori e bisogna tirarli fuori. Sarà oggi la giornata decisiva per capire chi giocherà dall'inizio, sarà un Milan che vorrà fare la gara. Un match difficile contro un allenatore che fa giocare bene come Liverani, si conoscono benissimo tra di loro. Leao è più una punta centrale che un attaccante esterno, ha grande potenziale e tante doti, è un prospetto importante per darci subito dei risultati".