© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

I tifosi del Milan non sono per nulla soddisfatti per le scelte che sta definendo in queste ore la società. Liquidato Marco Giampaolo (attesa nel pomeriggio l'ufficialità dell'esonero), il club rossonero è pronto a mettere sotto contratto Stefano Pioli. Nel primo pomeriggio l'incontro in cui verrà definito l'accordo, col nuovo allenatore atteso a Milanello già nella giornata di domani.

Una scelta che, in attesa dei risultati, non trova il riscontro dei tifosi. Su twitter, l'hashtag #Pioliout è già in cima ai trend topic. In basso alcuni tra i tantissimi tweet scritti nelle ultime ore.

ho tifato il milan di seedorf

ho tifato il milan di inzaghi

ho tifato il milan di mihajlović (❤️)

ho tifato il milan di brocchi

ho tifato il milan di montella

ho tifato il milan di gattuso

ho tifato il milan di giampaolo non tiferò il milan di pioli#PioliOut @acmilan — Alessia (@ehialexandra) October 8, 2019

15 esimo hashtag a livello MONDIALE. Pazzesco #PioliOut — Marco Brembilla (@marcobremb) October 8, 2019