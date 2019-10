© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

45 minuti per Mattia Caldara, schierato oggi titolare con la Primavera del Milan contro i pari età della Cremonese. Ne ha parlato a milannews.it il tecnico rossonero Federico Giunti: "Penso che siano stati per lui positivi perché in ogni caso è una partita vera e non un allenamento. C’era l’avversario che ti mette in difficoltà, credo che sia stata una buona cosa per lui. Quando ci richiederanno di usare qualcuno della prima squadra che ha bisogno di minutaggio lo faremo, siamo a completa disposizione".