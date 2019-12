© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Quale futuro per Krzysztof Piatek con l'arrivo di Zlatan Ibrahimovic al Milan? Il futuro del polacco diventa improvvisamente tema caldo in casa rossonera, col 9 che potrebbe rinnegare l'idea di volersi giocare il posto se il mercato gli dovesse proporre soluzioni gradite. A scriverlo è la Gazzetta dello Sport che spiega come il Genoa non rientri nelle possibilità calde, mentre potrebbe esserlo la Fiorentina se il pensiero di oggi diventerà qualcosa di più concreto in futuro.