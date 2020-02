vedi letture

Milan, quella firma in sospeso per Gigio e Zlatan

Rinnovo sarà la parola d’ordine in casa Milan nei mesi a venire. Il riferimento è tutto per i contratti più caldi della rosa rossonera, a partire da quello del neo ventunenne Gigio Donnarumma, che con l’attuale scadenza fissata nel giugno del 2021 stuzzica non poco i principali club europei in vista della prossima estate. Oltre alle già note avances passate e probabilmente anche future di Psg e Real Madrid, anche in casa Juventus il profilo dell’estremo difensore rossonero è valutato con grande attenzione, nonostante il recente prolungamento siglato con Szczesny che non mette al riparo da possibili stravolgimenti tra i pali dei Campioni d’Italia. Trovare l’accordo per un prolungamento soddisfacente per tutte le parti in causa spazzerebbe via ogni sorta di sirena di mercato in tal senso. Ovviamente le discussioni con Mino Raiola si allargheranno anche a Zlatan Ibrahimovic, autentico faro nel buio della prima parte di stagione milanista ed in grado di cambiare l’approccio della squadra di Pioli alle difficoltà ed agli impegni del campionato. Da valutare se la linea economica della società guidata da Gazidis, sarà aderente al comparto tecnico capitanato da Maldini e Boban che spingerebbero per cercare un prolungamento per lo svedese. Settimane bollenti, con il Milan attivo più che mai sul fronte rinnovi.