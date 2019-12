Milan, Rebic via. Hutter: "Tornerà all'Eintracht, ma non so ancora quando"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il tecnico dell’Eintracht Francoforte, Adolf Hütter, ha parlato del possibile ritorno di Ante Rebic. Qualche giorno fa, il coach austriaco ha incontrato il giocatore a cena in un locale di Francoforte: "Eravamo casualmente nello stesso ristorante. Ho parlato con lui, è stata una bella chiacchierata. Se torna a gennaio? A Milano è in prestito, sicuramente tornerà, ma non so quando. Vediamo cosa succede", queste le dichiarazioni riportate oggi dalla Gazzetta dello Sport.