L'Inter non è mai stata una vera possibilità per Ante Rebic. L'attaccante rossonero ha parlato così in conferenza stampa delle voci che l'avrebbero visto nel mirino dell'altra squadra di Milano: "Il mio agente ha parlato con loro, non io. Quando ho sentito che c'era il Milan, non ho avuto alcun dubbio. Anche mio padre ha avallato la mia scelta e sono arrivato qui. Il numero? Volevo il 4, ma qui è occupato. Il 18 lo uso anche in nazionale e l'ho scelto per quello".

Clicca qui per leggere la conferenza stampa integrale!