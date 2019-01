© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Dalian Yifang ha riaperto la pista legata a Yannick Carrasco: stando alle ultime notizie captate da Sky, in questo momento il club cinese si sarebbe convinto a concedere l'esterno belga in prestito semestrale, l'unico modo in cui il Milan si può muovere dopo gli sforzi fatti per Paquetà e Piatek. Sul giocatore c'è anche l'Arsenal, come sappiamo, ma l'apertura dei cinesi è molto importante per i rossoneri, alla ricerca di un rinforzo di qualità per l'attacco visto il momento non eccezionale degli esterni attualmente a disposizione.