Milan, Roma o anno sabbatico: Gattuso, niente Newcastle

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Niente Newcastle. Questa è l'unica convinzione che la giornata di oggi può dare per Gennaro Gattuso, tecnico del Milan. Più fuori che dentro per la prossima stagione, perché l'idea della dirigenza è quella comunque di cambiare guida tecnica, con l'intenzione di puntare il più in alto possibile con un allenatore da prima fascia. E quindi? Difficile disegnare il suo futuro, perché il quarto posto non sembra una discriminante dopo le dichiarazioni di qualche tempo fa in conferenza stampa, goccia che ha fatto traboccare il vaso e portato a una vittoria in sei partite, contro la Lazio.

Per Gattuso, al momento, c'è stato un interessamento da parte della Roma, in particolare se dovessero saltare le piste relative ai big, tra Antonio Conte e Maurizio Sarri. Per ora comunque il bilico è inevitabile, Mendes può essere un indizio, il Newcastle - almeno per il momento - no.