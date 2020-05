Milan, rossoneri sempre in pole per Tanguy Kouassi del PSG: nuovi contatti con l'entourage

Stando a quanto riporta le10sport.com, le difficoltà riscontrate dal PSG per il rinnovo di Tanguy Kouassi facilitano i tanti club europei interessati, su tutti il Milan, da tempo in pole position. I contatti fra l'entourage del francese e il Diavolo, si fanno sempre più seri e concreti: se Kouassi dovesse scegliere di non firmare con il PSG il suo primo contratto da professionista allora l'opzione più probabile sarebbe proprio il club di via Aldo Rossi.