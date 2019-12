Milan-Sassuolo 0-0 al 45'. Il VAR cancella la rete di Theo Hernandez

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Primo tempo intenso, aperto e combattuto quello andato in scena a San Siro fra Milan e Sassuolo, col risultato che per il momento non si smuove dallo 0-0.

Parte bene la squadra di Pioli, che mette in campo voglia di creare gioco e idee interessanti, pur non riuscendo a creare occasioni particolarmente pericolose. E infatti il primo sussulto è di marca neroverde, con Caputo che spara alto su ottimo invito profondo di Marlon.

Al 28' primo vero squillo rossonero, con Calhanoglu che manda a lato un invitante cross basso di Theo Hernandez. E proprio lo spagnolo al minuto 31 conferma il suo gran momento segnando una bellissima rete al volo dal limite dell'area, ma l'arbitro Manganiello annulla per precedente fallo di mano di Kessie. E così si arriva al 40': il Sassuolo spreca una punizione da ottima posizione col Milan che parte in contropiede sfruttando un clamoroso errore di Magnanelli a centrocampo. Bennacer salta Pegolo in uscita e calcia, ma Berardi è bravissimo a seguire l'azione e salvare a porta sguarnita. E dopo 1 minuto di recupero l'arbitro manda tutti negli spogliatoi sul risultato di 0-0.