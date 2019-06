Milan, sfida al Bayern Monaco per Kabak: decisione attesa entro domani

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, il Milan dovrà vedersela con la concorrenza del Bayern Monaco per il difensore centrale dello Stoccarda Ozan Kabak. Il giocatore dovrebbe sciogliere le riserve tra oggi e domani, conterà solo la sua volontà. Il prezzo infatti è fissato dalla clausola rescissoria da 15 milioni di euro. Il club bavarese ha maggiore appeal, ma i rossoneri potrebbero garantirgli più spazio, determinante per convincere il turco in vista delle prossime stagioni.