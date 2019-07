© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Milan fa sul serio per Angel Correa. Come riporta Sky Sport, martedì prossimo è atteso in Italia proprio il dirigente dell'Atletico Madrid, Andrea Berta, col quale i rossoneri proveranno a fare dei concreti passi avanti per l'attaccante argentino dopo i contatti delle ultime ore. Correa, al momento, viene valutato dai colchoneros ben 55 milioni di euro.