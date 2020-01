Il futuro di Alen Halilovic, centrocampista offensivo dell’Heerenveen, potrebbe essere nuovamente in Spagna dove ha vestito le maglie di Barcellona – che lo prelevò giovanissimo dalla Dinamo Zagabria - Sporting Gijon e Las Palmas. Il classe ‘96 di proprietà del Milan secondo As.com sarebbe infatti finito nel mirino di tre club di Liga (i cui nomi però non sono stati resi noti) che vorrebbero tentare un nuovo affare Odegaard, altro calciatore arrivato giovanissimo in una grande di Spagna (il Real Madrid questa volta) e che dopo un lungo peregrinare si sta imponendo con la maglia della Real Sociedad in questa stagione.