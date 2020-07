Milan su Milik: al polacco la soluzione non dispiacerebbe ma resta il pressing della Juve

vedi letture

Arkadiusz Milik obiettivo di mercato del Milan. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport da tempo il club rossonero cerca un attaccante con le sue caratteristiche e ad Arek la soluzione non dispiacerebbe, anche se è pressato dalla Juventus, dove comunque non potrebbe avere la certezza di giocare titolare. In ogni caso Milik sa che le questioni di mercato andranno per le lunghe.