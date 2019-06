Milan, Suso-Atletico si può: Lucci ha incontrato due volte i colchoneros

L'Atletico Madrid fa sul serio per Suso. Come riporta Tuttosport, l'agente dell'esterno d'attacco del Milan Alessandro Lucci avrebbe già incontrato due volte i colchoneros per provare a intavolare una trattativa. Lo spagnolo ha una clausola rescissoria da 40 milioni di euro e il 'Diavolo', a queste cifre, non si opporrebbe di certo a una sua cessione con una potenziale e importante plusvalenza in ottica FFP.

Ritorno in Spagna - Qualora le parti in causa dovessero trovare un accordo, per Suso si tratterebbe di un ritorno nella Liga. Il classe '93, cresciuto nelle giovanili del Cadiz, nella Primera División spagnola ha vestito infatti la maglia dell'Almeria, in prestito dal Liverpool nel 2013-2014.