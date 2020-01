© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dal rinnovo al mercato. Pare questo il futuro di Suso, subissato dai fischi all'ultima uscita del Milan. Il fantasista spagnolo, scrive Tuttosport, ha ormai esaurito tutti i suoi jolly in casa dei rossoneri. E, complice il prossimo cambio di modulo, rischia di diventare davvero cedibile a stretto giro di posta. Un paradosso, se si considera che Suso sta trattando da tempo il rinnovo di un contratto che scadrà soltanto nel 2022. Al momento, invece, la società rossonera sarebbe molto più propensa a una cessione. Anche per una cifra inferiore a quei 40 milioni di euro che fino a pochi mesi fa sembravano soltanto la base d'asta minima per qualsiasi trattativa.