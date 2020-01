Milan, Todibo ad un passo. Niente convocazione per la Supercoppa

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

A conferma di quanto Jean-Clair Todibo sia vicino al Milan non c'è solo l'incontro in corso fra il difensore francese e il ds rossonero Massara, ma anche la lista dei convocati che il tecnico del Barcellona Ernesto Valverde ha diramato per la agra di domani contro l'Espanyol e valida per la Supercoppa di Spagna. Nel referto ufficiale, infatti, manca proprio Todibo che dunque rimarrà fuori dal rettangolo verde per cercare di chiudere il suo passaggio al Milan.