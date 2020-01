© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pareggio del Torino a San Siro al 34' grazie a Bremer. Ripartenza fulminea dei granata con il brasiliano a lanciarsi in avanti, Verdi premia la sua cavalcata e lo serve in maniera perfetta. A tu per tu con Donnarumma il difensore è freddo e lo batte col piattone!