Milan, tre nomi per la difesa. Piace anche Adarabioyo, svincolato in estate

Il Milan può cambiare completamente la difesa per la prossima stagione. Possibile quindi gli addii di Kjaer - quasi certo, a dir la verità, anche perché in scadenza contrattuale - e quello di Kalulu. Come spiega La Gazzetta dello Sport, il francese era andato oltre le aspettative nella stagione dello Scudetto, due anni fa, ma ora è tornato su livelli standard. Arrivato a parametro zero, può andare via e ci sarà comunque una plusvalenza. È per questo che non è, di certo, fra gli incedibili.

Da valutare anche Thiaw e Tomori. Il primo è costato 7 milioni, il secondo 28. Entrambi, con una offerta importante, potrebbero anche salutare. In generale però bisognerebbe aggiungere più che togliere, per cui una parte del budget estivo verrà investito su un centrale di difesa di alto livello. La prima pista porta a Lilian Brassier, difensore che in inverno è stato vicino ai rossoneri ma per cui il Brest chiedeva circa 12 milioni per liberarlo.

Il Milan però potrebbe puntare Lacroix, attualmente al Wolfsburg, che è in scadenza nel 2025 e ha 23 anni. Un'ultima pista porta a Tosin Adarabioyo, svincolato in estate e che può già firmare con un altro club. Da capire, appunto, quale sarà il futuro dei centrali in rosa.