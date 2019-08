© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Inizia a delinearsi il primo Milan in Serie A targato Marco Giampaolo. A tal proposito, secondo quanto riportato da Tuttosport, contro l'Udinese il nuovo tecnico rossonero potrebbe dare subito spazio dal primo minuto a Rafael Leao, che nelle ultime ore ha visto le proprie quotazioni in ascesa rispetto a quelle di Samu Castillejo che, al momento, rimane comunque in vantaggio.