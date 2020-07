Milik e l'addio scontato al Napoli. Che chiede 40 milioni mentre la Juve offre giocatori

L'arrivo di Victor Osimhen, se così sarà, o di chi per lui, lascia pochi dubbi su quello che sarà il destino di Arkadiusz Milik. Lascerà il Napoli. Le trattative per il rinnovo di contratto sono di fatto finite, la società azzurra ha deciso di non offrirgli 5 milioni di euro ma di metterlo sul mercato. Chiede 40 milioni per farlo partire, Aurelio De Laurentiis, ma per adesso non sono arrivate proposte di questa portata. L'Atletico Madrid ha sondato il terreno ma non a quel prezzo. In Inghilterra ha estimatori importanti, tra cui anche il Manchester United e il West Ham. E in Italia? I contatti con la Juventus esistono e sono concreti. Però la Vecchia Signora offre cash (poco) e calciatori come contropartite. Come Daniele Rugani e Luca Pellegrini, Cristian Romero, magari, mentre se il Napoli gradirebbe Federico Bernardeschi, la Juve e il giocatore riflettono sull'opportunità. 40 milioni, per adesso, non arrivano e la sensazione è che tutte le pretendenti ora giocheranno pure al ribasso, consce che il Napoli ora dovrà vendere, dopo aver preso una punta. Probabilmente Osimhen dal Lille.