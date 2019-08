Milik in panchina, Lozano out per burocrazia: Napoli, subito emergenza

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sky Sport conferma che Arkadiusz Milik non sarà della gara tra due sere a Firenze. Il polacco inizierà in panchina per un problema agli adduttori. Non sarà a disposizione Hirving Lozano, poi, che dovrà tornare temporaneamente in Olanda per questioni burocratiche. Per questo Mertens sarà falso nueve, Callejon e Insigne esterni d'attacco con Fabian trequartista per Ancelotti.