Le ultime su Fiorentina-Napoli: Firenze aspetta Ribery, Montella... pure

Finalmente, si parte! A oltre due mesi di distanza dall'ultima gara della stagione 2018/19, il campionato italiano riaccende i fari sulla competizione, sul campo, sui risultati piuttosto che sul mercato, che per tante squadre è però ancora lontano dall'essere finito. Alle 18 di sabato via a Parma-Juventus, gara d'esordio del nuovo anno, poi via via spazio a tutte le altre partite. Di seguito le ultime dai rispettivi centri sportivi, dove i tecnici parleranno domani in vista della sfida di sabato sera, grazie ai nostri inviati sui campi:

Pochi dubbi per Montella, che non dovrebbe modificare di molto la formazione messa in campo in Coppa Italia contro il Monza: attesa per Ribery destinata a prolungarsi dunque, a meno che il tecnico viola non decida di dargli un po' di spazio nel finale di partita. Quindi ancora Boateng titolare al centro, con Vlahovic in attesa della sua chance, mentre a destra da valutare le condizioni di Lirola, uscito contuso dalla sfida contro i brianzoli: al suo posto pronto eventualmente Venuti.

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Lirola, Milenkovic, Ranieri, Terzic; Benassi, Badelj, Pulgar; Chiesa, Boateng, Sottil.

Allenatore: Montella.

Fuori Milik per noie muscolari, toccherà a Mertens fare il centravanti in attesa di un innesto dal mercato. Non ci sarà Lozano, a prescindere da quando il Napoli lo annuncerà: il messicano deve infatti tornare in Olanda per questioni burocratiche. Esordio dal primo minuto per i nuovi arrivi Manolas e Di Lorenzo, mentre Elmas aspetterà la sua occasione in panchina.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Ruiz; Callejon, Zielinski, Insigne; Mertens.

Allenatore: Ancelotti.