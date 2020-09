Milik punta i piedi e comunica di voler restare: due possibili conseguenze in casa Napoli

vedi letture

Braccio di ferro tra Napoli e Arkadiusz Milik. Come riporta Sky Sport, l'ariete polacco avrebbe comunicato agli azzurri che si ritiene fuori dal mercato: l'ex Ajax ha fatto sapere che vuole rispettare il suo contratto fino alla scadenza prevista nel giugno 2021, giocandosi le sue carte e non muovendosi dalla Campania. Una netta presa di posizione che, sempre secondo l'emittente, potrebbe avere due conseguenze in casa partenopea: una reazione altrettanto forte di De Laurentiis, che lo metterebbe fuori rosa, oppure un ridimensionamento delle esose richieste economiche riguardo al suo cartellino in sede di trattative.

Milik, lo ricordiamo, è infatti da tempo in trattativa con la Roma (sullo sfondo anche Juventus e Fiorentina), ma le due società non hanno trovato - almeno per ora - un accordo sulla valutazione del classe '94.