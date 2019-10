Milik viaggia verso la conferma, zero dubbi dietro: la probabile del Napoli

Fonte: inviato a Salisburgo

Arkadiusz Milik viaggia verso la conferma, con Dries Mertens in netto vantaggio sulla concorrenza per affiancare l’ariete polacco. Dopo le belle parole in conferenza stampa, e la doppietta all’Hellas in campionato, sarebbe strano non vedere Carlo Ancelotti puntare su Arek nella sfida del Napoli al Red Bull Salisburgo di domani.

Pochi dubbi sul resto della formazione. D’altra parte, in difesa le scelte sono sostanzialmente obbligate: Malcuit a destra e Di Lorenzo a sinistra, viste le assenze di Mario Rui e Ghoulam, con la coppia Manolas-Koulibaly al centro. Sulla fascia destra l’intoccabile José Callejon, al centro Allan e Fabian, con Elmas (già titolare a Genk) che li insidia entrambi. Sulla sinistra? Qui qualche minimo dubbio c’è, perché di solito la presenza in conferenza stampa prelude a un posto da titolare, ma Amin Younes pare aver parlato pre-gara soprattutto perché tedesco. E una nuova esclusione di Lorenzo Insigne farebbe troppo rumore.

La probabile formazione del Napoli (4-4-2): Meret; Malcuit, Manolas, Koulibaly, Di Lorenzo; Callejon, Allan, Fabian, Insigne; Mertens, Milik.