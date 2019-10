Missione Piatek. Quanto segnano i centravanti di Pioli? Non tantissimo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Krzysztof Piatek è la grande incognita nelle difficoltà del Milan di inizio stagione. Stellare al Genoa e anche alle sue prime uscite in rossonero l'anno scorso, a dir poco spento nella breve avventura di Marco Giampaolo. Rivitalizzare il centravanti polacco sarà uno dei compiti principali di Stefano Pioli. Viene naturale allora chiedersi come il tecnico ex Inter e Fiorentina abbia saputo valorizzare i bomber nel corso della sua carriera.

Non il suo pane quotidiano. Nelle varie tappe del suo giro d'Italia calcistico, Pioli ha saputo valorizzare soprattutto i centrocampisti: non a caso, il giocatore che ha segnato di più sotto le sue direttive è un certo Antonio Candreva, 27 gol in 102 partite tra Lazio e Inter. Per quanto riguarda i numeri nove classici, però, raramente un centravanti ha vissuto la sua miglior stagione agli ordini di Pioli. Unica eccezione Bucchi al Modena ormai 15 anni fa e in Serie B. Si è "difeso" anche Icardi nel breve periodo nerazzurro, ma a parte il già citato Bucchi nessun bomber di Pioli ha mai raggiunto le 20 gol stagionali.

2003-2004 - Salernitana. Miglior marcatore: Giorgio di Vicino (8 gol in 42 gare). Il centravanti: Erjon Bogdani (8 gol in 38 presenze).

2004-2006 - Modena. Miglior marcatore e centravanti: Cristian Bucchi (27 gol in 41 presenze).

2006-2007 - Parma. Miglior marcatore e centravanti: Igor Budan (11 gol in 23 presenze).

2007-2008 - Grosseto. Migliori marcatori e centravanti: Tomas Danilevicius (9 gol in 22 presenze) e Mattia Graffiedi (9 gol in 21 presenze).

2008-2009 - Piacenza. Miglior marcatore e centravanti: Davide Moscardelli (8 gol in 40 presenze).

2009-2010 - Sassuolo. Miglior marcatore e centravanti: Alessandro Noselli (18 gol in 41 presenze).

2010-2011 - Chievo. Miglior marcatore e centravanti: Sergio Pellissier (11 gol in 35 presenze).

2011-2014 - Bologna. Miglior marcatore: Alessandro Diamanti (20 gol in 78 presenze). Il centravanti: Alberto Gilardino (13 gol in 37 presenze).

2014-2016 - Lazio. Miglior marcatore: Antonio Candreva (20 gol in 76 presenze). Il centravanti: Miroslav Klose (19 gol in 66 presenze).

2016-2017 - Inter. Miglior marcatore e centravanti: Mauro Icardi (15 gol in 24 presenze).

2017-2019 - Fiorentina. Miglior marcatore e centravanti: Giovanni Simeone 22 gol in 74 presenze).