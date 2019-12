© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervista al portale armeno VivaroNews per Henrikh Mkhitaryan, trequartista della Roma. Il giocatore ex Arsenal e Manchester United è tornato a parlare del suo sbarco nella capitale: “Quando Mino Raiola mi ha chiamato per propormi la soluzione Roma non ci ho pensato due volte, e non ho rimpianti. Fin dal primo giorno ho sentito l’apprezzamento dei tifosi e del club. Mi piace tanto la gente di Roma! Fonseca? Non lo ho avuto come allenatore quando ero allo Shakhtar, anche se ho visto giocare la sua squadra in Champions League e mi aveva impressionato molto. Il suo Shakhtar giocava in scioltezza contro grandi club come Manchester City e Roma. Venendo qui ho avuto modo di capire meglio il suo calcio e sono sicuro che con lui arriveranno grandi risultati. Cos’è la Lazio? La seconda squadra della capitale".