Mkhitaryan si carica la Roma sulle spalle, ma Fonseca ora trema: contro il Brescia non ci sarà

La Roma torna alla vittoria dopo le tre sconfitte consecutive in campionato e manda un segnale importante ai successi che erano arrivati prima della gara dell’Olimpico di Milan e Napoli. Se i giallorossi mantengono il quinto posto gran parte del merito, però, va a Mkhitaryan che per l’ennesima volta si è caricato la squadra sulle spalle e ora si capisce perché Fonseca abbia chiesto alla dirigenza di archiviare prima la situazione contrattuale dell’armeno e poi quella di Smalling.

Dell’ex Arsenal, infatti, è la rete dell’1-1 e il coast to coast che regala a Veretout la palla del sorpasso al Parma. Le giocate del settantasette giallorosso questa volta coincidono anche con i tre punti, ma già al San Paolo ci aveva provato a rimettere la gara sui binari giusti trovando il gol del momentaneo pareggio. Dunque se c’è una cosa che il Covid-19 non ha cambiato è proprio lo stato di forma di Mkhitaryan. Messi da parte i guai muscolari ha sempre giocato dalla gara di ritorno con il Bologna in poi, collezionando 9 gare, 5 gol e 2 assist. Numeri dei quali la Roma non può far a meno per restare a galla, ma su cui non potrà fare affidamento sabato contro il Brescia perché il trequartista era diffidato e il giallo rimediato con il Parma farà scattare la squalifica. Per la Roma ora è in arrivo la prova del nove perché dovrà dimostrare di poter vincere contro la squadra di Lopez anche senza la sua stella, forse l’unica di un 2020 comunque negativo.