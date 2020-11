Modric in scadenza ma apre a un futuro a vita al Real: "Fosse per me, chiuderei la carriera qui"

'Come sta? E continuerà a giocare al Real Madrid?' Presente e futuro nelle prime domande in conferenza stampa per Luka Modric, centrocampista croato dei Blancos, alla vigilia della gara contro l'Inter. "Sto bene, mi sento forte, in forma. Ho abbastanza calcio nei piedi e forza per continuare a giocare, vedremo cosa succederà in futuro. Si parla tanto, mi chiedete spesso del mio futuro. Vedremo, sono tranquillo: voglio aiutare la squadra come sempre e vedremo cosa accadrà. Qui sto bene, qui mi farebbe piacere chiudere la carriera ma vedremo quel che accadrà. Rispondo sempre allo stesso modo: vorrò continuare qui finché vedrò che potrò aiutare il Madrid. Se voglio continuare dico di sì, chi non vorrebbe chiudere la carriera qui?".