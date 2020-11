Modric non chiude la porta: "Futuro in Italia? La Serie A mi piace, tutto può succedere"

Pallone d'Oro 2018, Luka Modric è uno dei punti di forza del Real Madrid che domani affronterà l'Inter in Champions League: "Un futuro in Serie A? Vedremo quello che succederà - ha detto a Sky Sport -. Ora sono al Real Madrid, ho ancora un anno di contratto e sono contento di essere qui. Certamente mi piace il calcio italiano, sono cresciuto guardandolo e mi piace tanto. Adesso sono contento a Madrid, ma nel calcio come nella vita non si sa mai cosa possa accadere in futuro".