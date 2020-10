Modric: "Pallone d'Oro momento più bello della carriera. CR7 leader, speciale giocare con lui"

In un'intervista rilasciata al magazine FourFourTwo, Luka Modric è tornato sulla vittoria del Pallone d'Oro: "È stato un momento incredibile, il migliore della mia carriera personalmente. Il Pallone d'Oro è il più grande risultato individuale che ci sia. Ed ero molto felice che la gente mi riconoscesse come il miglior calciatore di quell'anno, perché quando analizzi la situazione, sia nel premio UEFA, nel The Best a votare sono capitani, giocatori e allenatori, oltre che giornalisti, ti senti molto orgoglioso", ha detto il centrocampista croato che ha raccontato anche di aver ricevuto i complimenti di Cristiano Ronaldo: "Sì, eravamo ancora in contatto e quando ho vinto mi ha scritto. Ancora oggi siao in contatto. Quando uno come lui ti manda un messaggio per congratularsi con te, significa molto, perché sa cosa vuol dire vincere, lo ha fatto tante volte. Giocare con Cristiano al Real Madrid è stato incredibile e speciale. È uno dei migliori giocatori nella storia del calcio. Era così esigente... Durante le partite voleva che tutti dessero il massimo. Ci ha motivati, era un leader".