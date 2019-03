© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pietro Pellegri giovane ex attaccante del Genoa adesso al Monaco, ha parlato a La Gazzetta dello Sport ricordando inizialmente "la doppietta sotto la Nord contro la Lazio". Il giocatore ha detto la sua anche sul Genoa di oggi: "Quest’anno ho notato ho notato più qualità rispetto al passato, abbiamo giocatori come Criscito che ha fatto la Champions per anni e poi uno come Pandev. Che giochi dall’inizio o entri dalla panchina fa sempre la differenza".