TMW Torino, Pellegri fermo per una ventina di giorni. Salterà (almeno) Juventus e Frosinone

vedi letture

Dai quindici ai venti giorni di stop. È questo il quadro clinico di Pietro Pellegri che, come riportato dal Torino, ha subito una lesione all'adduttore. I tempi di recupero sono validi dal giorno dell'infortunio: l'attaccante non era stato convocato lo scorso 6 di aprile per la sfida fra il Torino e l'Empoli, dunque con ogni probabilità potrà rientrare intorno a fine mese, quando in programma ci sarà la partita di San Siro contro l'Inter.

Non solo la Juventus, insomma. Contro il Frosinone, il 21 aprile, probabilmente Pellegri sarà preservato anche qualora avesse recuperato, per evitare ricadute. In questa stagione l'ex Genoa ha giocato 20 partite senza mai segnare, chiuso com'è da Sanabria e Zapata, saltandone quattro per infortunio. Solo una vittoria - contro l'Atalanta per 3-0 - quando non è stato disponibile.

Questo il comunicato stampa del club granata su Pietro Pellegri. "Gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto hanno evidenziato una lesione focale del muscolo lungo adduttore sinistro, la prognosi verrà definita secondo l'evoluzione clinica dell'infortunio".