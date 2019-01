Monchi a caccia di occasioni e giovani di prospettiva: il punto sulla Roma

© foto di Federico Gaetano

Monchi ha parlato del mercato giallorosso sabato chiarendo che non verranno fatte follie per puntellare la rosa a gennaio: "Stiamo lavorando, sapendo che la disponibilità economica è quella che è. Abbiamo fatto tanti investimenti in estate e sappiamo inoltre che non è facile migliorare una squadra come la Roma. Non ci fermeremo e cercheremo fino al 31 gennaio di trovare qualcuno che alzi il livello". Evidente l'intenzione di cogliere una occasione per rinforzare difesa e centrocampo, ma senza fare investimenti dispendiosi.

IN ENTRATA - Monchi studia due colpi di prospettiva per giugno: Andrew Gravillon, classe '98, che sarebbe già stato promesso all'Inter e la punta del Wolfsburg, in prestito all'Anderlecht, Landry Dimata. Da registrare i primi contatti per il rinnovo di Nicolò Zaniolo, in gol anche sabato, mentre per la difesa si continua a seguire la pista relativa a Miranda, in uscita dall'Inter. Sembra comunque difficile che i nerazzurri si privino del centrale senza un sostituto di pari livello, per di più cedendolo ad una diretta concorrente per i posti Champions.

IN USCITA - Da monitorare la situazione di Diego Perotti, fermato però dall'ennesimo infortunio e quindi difficilmente "piazzabile". Da segnalare un interessamento del Tottenham per Patrik Schick, ma allo stato attuale la Roma non intende minimamente privarsi del ceco. Interessante anche capire il destino di Gregoire Defrel, che alla Samp sembra avere i giorni contati: Monchi potrebbe piazzarlo all'Atalanta, usandolo come grimaldello per il difensore Gianluca Mancini per giugno.